Россия и США могли обсудить важное еще до переговоров Путина и Трампа

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен: РФ и США могли обсудить важное до саммита

Делегации России и Америки могли заранее обсудить важные темы до встречи на Аляске, благодаря чему президенты Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры быстрее. Такое мнение выразил бывший вице-губернатор штата Лорен Лиман в беседе с РИА «Новости» .

«Это показатель того, что делегации могли обсудить многие темы заранее. Они не удивляли друг друга теми или иными вопросами», — сказал он.

Лиман напомнил слова Трампа о нескольких нерешенных моментах и назвал их справедливыми, потому что поиск точек соприкосновения может быть непростым. Люди часто все усложняют, объяснил он.

Ранее на Аляске состоялись переговоры между российским и американским президентами. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Переговоры проходили в составе «три на три» и длились два часа 45 минут. В саммите приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель главы Штатов Стивен Уиткофф.