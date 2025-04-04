Россия и Мексика обсудили новые перспективы сотрудничества в энергетике

Директор Петербургского международного экономического форума, заместитель директора Фонда Росконгресс Алексей Вальков встретился с заместителем министра энергетики Мексики Хорхе Марсиалем Исласом Самперио. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Стороны обсудили развитие энергетического диалога и участие Мексики в деловой программе грядущего ПМЭФ. Со стороны России во встрече также приняли участие посол в Мехико Николай Софинский и торгпред Александр Абрамов, президент Ассоциации «Глобальная энергия» и телеведущий Сергей Брилев, директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев и замглавы Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

«Учитывая опыт успешной реализации совместных российско-мексиканских проектов на территории Мексики, верю, что потенциал такого сотрудничества сегодня крайне недоиспользован», — подчеркнул Вальков.

Кроме того, стороны неформально обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений, отдельно обсудив культурные и научные проекты.