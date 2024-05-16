Россия и Китай приняли концепцию развития острова на Дальнем Востоке | 360°

Мир 16 мая 2024, 11:30 Россия и Китай приняли концепцию развития острова на Дальнем Востоке РФ и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский РИА «Новости»

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Российская и китайская стороны подписали в Пекине единую концепцию развития острова Большой Уссурийский, на котором проходит граница двух государств. Документ приняли после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Сегодня мы подписываем соглашение о принципах его совместного развития. Будет создан пограничный переход, транспортно-логистический центр мощностью 1,3 миллиона тонн», — рассказал глава Минвостокразвития.

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Он поставил подпись в документе от лица российской делегации. По словам Чекункова, в зале в этот момент присутствовали лидеры Китая и России. Стороны также подписали меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства.

Ранее председатель КНР указал на готовность страны продолжать выстраивать двусторонние отношения с Россией. Он добавил, что государство высоко оценило тот факт, что Путин после инаугурации поехал именно в Китай.