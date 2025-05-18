Россия и Киргизия объединили усилия по борьбе за экологическую безопасность

Россия и Киргизия предпринимают активные шаги для решения экологических проблем не только в Центральной Азии, но и в Арктике. Сотрудничество между Москвой и Бишкеком направлено на переход к «чистой энергетике» и преодоление актуальных экологических вызовов, написал сайт «Государственные новости» .

Кыргызская Республика, как и другие государства региона, сталкивается с серьезными экологическими угрозами: таяние ледников, сокращение биоразнообразия, загрязнение воздуха и почв. За последние десятилетия площадь оледенения в Киргизии уменьшилась на 1262,3 квадратных километра (16% всех ледников). Несмотря на трудности, республика активно работает над сохранением ледников и выполняет все международные обязательства по обеспечению водой соседних стран.

Россия предлагает Киргизии и другим странам Центральной Азии активизировать совместные усилия в области ирригации, мелиорации, водосбережения и очистки сточных вод. Важной частью сотрудничества является формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам.

В рамках сотрудничества Россия и Киргизия реализуют масштабные проекты в сфере «зеленой энергетики», включая строительство солнечной электростанции «Юнигрин» (300 МВт) и ветроэлектростанции «НоваВинд» (100 МВт) на Иссык-Куле.