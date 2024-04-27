Россия допустила возобновление переговоров с Индонезией о Су-35 | 360°

Мир 27 апреля 2024, 19:59 Россия допустила возобновление переговоров с Индонезией о Су-35 Tempo: Россия может вернуться к обсуждению закупок Индонезией истребителей Су-35 РИА «Новости»

Читать 360 в

Россия может вернуться к переговорам с Индонезией о закупке истребителей Су-35 при условии, если индонезийская сторона выразит такое желание. Заявление об этом военного атташе посольства РФ Максима Лукьянова опубликовало местное издание Tempo.

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты „Сухой“, мы готовы поставлять их в Индонезию», — сказал Лукьянов на брифинге в Джакарте.

Реклама

Он подчеркнул, что это произойдет, если Индонезия изъявит такое желание. Россия со своей стороны к переговорам готова, добавил дипломат.

Сделка по закупке российских истребителей Су-35 на 1,1 миллиарда долларов не состоялась. Индонезия отказалась покупать боевые машины в 2021 году. СМИ Индонезии писали, что причиной стало давление Соединенных Штатов и экономические санкции.

Издания указывали, что США не стали гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к мерам в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».