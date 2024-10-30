Россельхознадзор сообщил о восстановлении экспортных связей между РФ и Кубой

Куба признала действующую в России систему контроля и надзора за производством животных продуктов. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Экспортные связи между странами получилось восстановить. Таких результатов удалось добиться благодаря усилиям по открытию зарубежных рынков. Важную роль сыграл аудит, который Национальный центр здоровья животных Кубы провел в 2024 году.

Теперь российские компании из реестра экспортеров ФГИС «ВетИС» смогут поставлять птицу, свинину, говядину и молочную продукцию без каких-либо трудностей. Предположительно, результатом станет расширение экономического сотрудничества между государствами.