Россельхознадзор проверит некоторые армянские рыбные предприятия
Россельхознадзор проведет инспекции армянских предприятий в связи с подозрениями на ввоз фальсифицированной рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российские специалисты предположили, что армянские предприятия поставили в страну продукцию из сырья европейского происхождения.
«Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе», — отметили в пресс-службе.
По ее данным, полученные российской стороной лососевые имели нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес.
Также инспекторы Россельхознадзора проверят растениеводческие предприятия Армении.
Ранее надзорное ведомство ввело ограничения на поставки мяса птицы из Китая. Ввоз продукции приостановили после того, как в замороженной куриной грудке и других товарах нашли листерии и бактериальную обсемененность.
В январе-марте КНР поставила в Россию мясо птицы на 39,5 миллиона долларов, в 2,2 раза превысив показатель 2025 года.