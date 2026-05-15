Россельхознадзор проверит некоторые армянские рыбные предприятия

Россельхознадзор проведет инспекции армянских предприятий в связи с подозрениями на ввоз фальсифицированной рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российские специалисты предположили, что армянские предприятия поставили в страну продукцию из сырья европейского происхождения.

«Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, полученные российской стороной лососевые имели нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес.

Также инспекторы Россельхознадзора проверят растениеводческие предприятия Армении.

Ранее надзорное ведомство ввело ограничения на поставки мяса птицы из Китая. Ввоз продукции приостановили после того, как в замороженной куриной грудке и других товарах нашли листерии и бактериальную обсемененность.

В январе-марте КНР поставила в Россию мясо птицы на 39,5 миллиона долларов, в 2,2 раза превысив показатель 2025 года.