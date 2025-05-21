Росатом заявил о готовности расширить поставки урана в США

Росатом готов нарастить экспорт урана в Соединенные Штаты, однако для успеха такой сделки потребуется взаимное участие обеих сторон. Об этом сообщил сайту телеканала « Звезда » генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он указал на заинтересованность в поставках обогащенного урана в США, объяснив такое отношение экономической целесообразностью.

«Несмотря на все запреты, они его покупают, потому что тоже выгодно. В контексте ведущихся переговоров между странами мы имеем возможность расширить повестку этого сотрудничества», — заявил Лихачев.

Кроме того, он упомянул, что в ближайшее время состоится визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Наблюдателям предстоит проследовать по территории России, и данный маршрут уже согласован.