Росатом построит в Казахстане «младшего брата» Ленинградской АЭС

В Казахстане построят атомную электростанцию на базе проекта ВВЭР-1200. Это будет «младший брат» Ленинградской станции — известный и востребованный проект на мировом атомном рынке. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев сайту телеканала «Звезда» .

Он подчеркнул, что до конца года необходимо достигнуть межправительственных договоренностей и официальных соглашений о строительстве станции и финансовом сценарии. Также нужно провести изыскания на площадке и учесть все пожелания казахстанской стороны.

«Мы сделаем все, чтобы мы могли гордиться этим объектом в Казахстане», — заявил генеральный директор Росатома.

В казахстанском поселке Улькен уже идут работы по строительству совместной АЭС большой мощности России и Казахстана. На начальном этапе происходит подбор оптимальной площадки: бурение разведочных скважин и отбор грунта.

Это необходимо для определения безопасного местоположения станции с учетом сейсмической устойчивости и других параметров. Позже специалисты примут решение о точном расположении АЭС.