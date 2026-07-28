Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что действия США и Евросоюза доказывают сохранение у европейцев мировоззрения воровства, насилия и грабежа.

Музыкант подчеркнул, что западные страны продолжают действовать по старому колониальному принципу «можно забирать все». По его словам, этот подход особенно заметен сейчас, когда Вашингтон осознал ценность кобальта, лития и других ресурсов, находящихся в земле.

«Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном», — указал собеседник.

Ранее Уотерс неоднократно выступал с критикой внешней политики западных государств.