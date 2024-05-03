Ряд стран ЕС назвали Россию «хорошим другом» | 360°

Мир 03 мая 2024, 22:34 Ряд стран ЕС назвали Россию «хорошим другом» Борреля неприятно удивило, что у России есть друзья среди стран ЕС РИА «Новости»

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Страны ЕС не смогли выработать единого мнения по отношению к России. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Такое мнение он выразил во время выступления на лекции в Великобритании.

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«Некоторые члены Евросовета говорят: „Нет, Россия — не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом“. Таких не много, но они есть», — констатировал он.

По его словам, Россия представляет именно «экзистенциальную угрозу для Европы».

Ранее Боррель заявил, что принципиально разная реакция на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа «дорого обошлась» Евросоюзу.

Он признал, что ЕС не удалось остановить боевые действия в Газе, положить конец гуманитарной катастрофе, освободить заложников. Дипломат признал, что организации не хватает на это денег.