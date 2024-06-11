Рябков рассказал о перспективах внесения изменений в ядерную доктрину России

Россия может внести изменения в ядерную доктрину в связи с новыми вызовами со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, мировая обстановка имеет тенденцию к дальнейшему усложнению. Он добавил, что Белый дом и его союзники по НАТО своими неприемлемыми эскалационными действиями ставят перед Россией новые вызовы, на которые она будет реагировать.

«До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены», — указал Рябков.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте напомнил, что западные государства в одностороннем режиме пытаются отменить доктрину ядерного сдерживания. Он сравнил с ловушкой заявления ряда высокопоставленных лиц европейских стран и США. Политик призвал обратить внимание на действия Запада и на его «тонкую психологическую операцию по дезориентации».