Рискованный выбор. В Аргентине нашли «маленькую Россию»

С 2022 года в Аргентину переехало больше 75 тысяч россиян, некоторые из них открыли в Буэнос-Айресе свои салоны красоты, рестораны и другие заведения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

Из некоторых районов аргентинской столицы из-за наплыва русских образовалась «Маленькая Россия», отметили в издании. Чаще всего россияне переезжают в Бельграно и Палермо, которые славятся модными ресторанами и молодым населением.

В газете добавили, что решение переехать в Аргентину являлось рискованным, так как эта страна «борется с одной из самых высоких мире годовой инфляцией 272% и уровнем бедности, достигшим 56%».

Ранее аргентинский президент Хавьер Милей провел ряд «шоковых» экономических реформ. Из-за девальвации национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар произошел очередной скачок инфляции. В марте глава государства после критики со стороны оппозиции отменил указ о повышении зарплаты чиновникам.