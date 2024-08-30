«Ридус»: СМИ Китая раскритиковали Канаду за ее решение ввести импортные пошлины в 100% на китайские электромобили

Государственные СМИ Китая подвергли критике Канаду за ее решение установить импортные пошлины в размере 100% на китайские электромобили. Рупор китайского правительства Global Times назвал это решение «выстрелом в ногу», сообщил «Ридус» .

По мнению издания, Канада оказывается в плену у «нездоровой политики» США, что лишь усугубит ситуацию и создаст дополнительные преграды для свободной торговли. Это может повлечь более серьезные отрицательные последствия и неожиданные потрясения для экономики страны.

Global Times призвал Канаду обратить внимание на развитие своей собственной экономики. Как отмечает CNBC, китайские государственные СМИ зачастую выражают национальную политику более откровенно, чем само китайское правительство, которое действует с большей осторожностью.

В заявлении, опубликованном во вторник, Министерство торговли Китая охарактеризовало действия канадского правительства как «типичный пример торгового протекционизма».