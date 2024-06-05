Резервуар с нефтью взорвался в Таллине
Postimees: один человек пострадал при взрыве резервуара с нефтью в Таллине
В Таллине после возгорания контейнера с авиационным топливом раздался взрыв. Пострадал, по данным издания Postimees, один человек.
Взрыв произошел в столичном районе Пыхья-Таллин, на улице Нылва, уточнили в статье. Травмы в результате ЧП получил работник порта, его пришлось госпитализировать.
Жителям домов, расположенных рядом с местом взрыва, разослали уведомления с просьбой закрыть окна и не покидать квартиры.
Пожар удалось потушить. Благодаря действиям спасателей полного разрушения резервуара не произошло. Как уточнило издание, в нем хранили большое количество топлива.
В Спасательном департаменте республики уточнили, что к борьбе с огнем привлекли семь бригад специалистов.
Информация о причинах ЧП не поступала.