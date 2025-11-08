Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс похвастался, что мусорные баки с крышками привели к снижению численности крыс в городе. Похвалить себя он решил в соцсети Х .

По его словам, именно его администрация предложила «революционную идею», до которой ее предшественники не додумались.

«Складывать мусор в контейнеры с крышками! Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы», — написал он.

Адамс дополнил свой пост картинкой, стилизованной под вселенную космической саги. На ней изображена городская крыса в образе персонажа Джаббы Хатт, а в качестве «звезды смерти» в правом верхнем углу выступил мусорный бак с крышкой. В центре находится надпись, гласящая, что девять месяцев подряд в городе снижается численность грызунов.

Ранее на выборах мэра Нью-Йорка победил демократ Зохран Мамдани, срок полномочий которого начнется 1 января 2026 года. Как считает политолог Рафаэль Ордуханян, такой результат говорит о фундаментальных переменах в американском обществе.