Reuters: Израиль отправит Египту рекордные объемы газа на 35 млрд долларов

Газовое месторождение «Левиафан» заключило крупнейший экспортный контракт в истории Израиля на поставки египетским потребителям примерно 130 миллиардов кубометров топлива до 2040 года. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru со ссылкой на Reuters.