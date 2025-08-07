Reuters: Израиль отправит Египту рекордные объемы газа на 35 млрд долларов

Газовое месторождение «Левиафан» заключило крупнейший экспортный контракт в истории Израиля на поставки египетским потребителям примерно 130 миллиардов кубометров топлива до 2040 года. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru со ссылкой на Reuters.
По опубликованной информации, стоимость контракта составит порядка 35 миллиардов долларов. Новый договор почти вдвое превышает предыдущий объем поставок, закрепив долгосрочное сотрудничество стран.
Поставки газа стартовали в 2020 году. Экспортные мощности месторождения планируют постепенно наращивать, они будут полностью задействованы до начала следующего десятилетия.
