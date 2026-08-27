Реорганизацию российских баз в Сирии назвали техническим вопросом

Востоковед Гущин: реорганизация баз в Сирии не снизит их значения для России

Изменение формата российских военных объектов в сирийских Хмеймиме и Тартусе не повлияет на заинтересованность Москвы и Дамаска в продолжении сотрудничества. Об этом в комментарии 360.ru заявил востоковед и политолог Олег Гущин.

По его словам, конкретный формат дальнейшего присутствия России на сирийской территории имеет второстепенное значение.

«Как там будут реорганизованы военные базы — это чисто вопрос технический. Будет одна база, две базы, как они будут подчиняться. Сирийцам нужно иметь опору. И этой опорой всегда были мы с советских времен», — заявил Гущин.

Подробнее о том, как изменится формат российского присутствия в Хмеймиме и Тартусе, на чем сегодня строятся отношения Москвы и Дамаска и как они могут развиваться дальше — в материале 360.ru.