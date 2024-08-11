Рейган 40 лет назад скрыл правду в неудачной шутке про СССР

Историк Хлобустов: шутка Рейгана в 1984 году выдала его истинные цели по СССР

Неудачная шутка бывшего американского президента Рональда Рейгана про принятое им решение нанести ядерный удар по СССР выдала его реальные цели и оказалась продолжением агрессивной политики США, которая началась с атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение выразил историк спецслужб Олег Хлобустов в беседе с РИА «Новости» .

Речь идет о заявлении Рейгана в 1984 году, когда он заявил о начале бомбардировки Советского Союза «через пять минут». Позже слова политика назвали шуткой.

«Обращаясь к нации с очередным посланием и не обращая внимание на то, что в студии горит транспарант „микрофон включен“, Рейган, проверяя голос, взял и сказал, что отдал приказ нанести удар по СССР», — напомнил Хлобустов.

По его словам, когда экс-лидер Штатов увидел, как «позеленели операторы», то понял, что «сморозил что-то не то». В итоге политик извинился и назвал заявление неудачной шуткой.

«Рейган выдал наружу то, что сидело у него внутри», — сказал историк.

Ранее в документах Минобороны Америки появилась информация, что США впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие в Великобритании. Такой шаг связан с якобы «возрастающей угрозой со стороны РФ».