Речь Стармера в британском парламенте захотели сопроводить звуками секса

Служба безопасности предотвратила пранк со звуками секса во время речи Стармера

Служба безопасности британского парламента обнаружила мобильный телефон, спрятанный в зале палаты общин и настроенный на воспроизведение звуков секса во время выступления премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщила газета The Times .

Забавный случай произошел перед традиционной сессией вопросов премьеру в среду. Устройство нашли возле передней скамьи, где размещаются министры. Несмотря на проверку записей с камер наблюдения, выяснить, кто подложил телефон, не удалось.

Как уточняет издание, подложить устройство могли не только депутаты, но и посторонние: в день заседания утром зал был открыт для посетителей.

В парламенте восприняли ситуацию серьезно, так как подобное нарушение безопасности создало бы угрозу в случае, если бы вместо телефона оказались взрывчатые вещества.

