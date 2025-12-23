Реактор на АЭС в Швеции остановили из-за аварии

Один из трех реакторов атомной электростанции «Форсмарк» в Швеции остановили из-за аварии. Об этом сообщило Sveriges Radio .

В компании Vattenfall отметили, что работы по устранению неполадок уже идут. Что именно произошло на АЭС, оператор станции не уточнил.

По данным агентства PAP, остановить пришлось реактор «Форсмарк-1». Немногим больше недели назад его перезапустили после ремонтных работ, длившихся три месяца.

Три шведских атомных электростанции — в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе — обеспечивают порядка 30% производства электроэнергии в стране.

На прошлой неделе на Запорожской АЭС обесточило линию энергоснабжения, электропитание для собственных нужд станции сохранилось.