«Разумный президент». Трамп объяснил, в каком случае Россия не будет врагом США

Трамп: РФ и КНР не будут врагами США, если Штаты возглавит «разумный президент»

Россия, Китай и Северная Корея не будут враждовать с США, если у Штатов будет «разумный президент». Об этом заявил экс-глава Америки Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния, его слова передало РИА «Новости» .

«У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент», — сказал Трамп.

Политик отметил, что когда он был лидером Штатов, то зарубежные коллеги уважали его. Америка «не имела никаких проблем» с этим. По мнению Трампа, худшие враги США находятся внутри государства, а не за его пределами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебатах с Трампом повергло в шок зарубежных дипломатов. По данным журналистов, оно вызвало резонанс по всему миру.