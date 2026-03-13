Выступившая с призывом к европейским политикам создать единый фронт для противостояния новой экономической политике США глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас — разочарованный вассал. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он опубликовал обложку британской газеты Financial Times с заголовком «ЕС должен сплотиться против враждебной тактики Трампа, заявляет главный дипломат» и портретом Каллас.

«Кая — разочарованный вассал», — подписал материал Дмитриев.

В материале британской газеты глава дипломатического корпуса Евросоюза обвинила администрацию США в попытке разделения Европы и ослабления Евросоюза для того, чтобы давить на них по отдельности.

Каллас призвала европейских политиков перейти к разработке стратегической автономии в обороне, экономике и торговле, чтобы противостоять давлению Вашингтона.