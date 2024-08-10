«Разделяем скорбь». Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за авиакатастрофы

Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве из-за крушения пассажирского лайнера в Сан-Паулу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», — отметил Путин.

Он также попросил передать слова сочувствия семьям, которые в одночасье лишились близких в этой авиакатастрофе.

Накануне, по данным G1, двухмоторный самолет вылетел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до катастрофы он набрал высоту 17 200 футов. Лайнер упал в Сан-Паулу рядом с жилыми кварталами. Находившиеся на борту 57 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.