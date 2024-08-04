Рассмотрение дела против Трампа о вмешательстве в выборы возобновили

Суд в Вашингтоне проведет новое слушание дела о вмешательстве Трампа в выборы

В США после восьмимесячного перерыва возобновят слушания по делу о попытке республиканца Дональда Трампа отменить поражение на президентских выборах 2020 года. Первое заседание пройдет в середине августа, сообщило агентство Reuters .

Перерыв в деле устроили для того, чтобы суд рассмотрел иск Трампа о предоставлении президентского иммунитета. Спустя восемь месяцев разбирательство возобновили. Окружной судья США Таня Чуткан назначила предварительное заседание на 16 августа.

Верховный суд постановил, что бывшие президенты имеют право на иммунитет за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Из-за этого Чуткан предстоит решить, какие аспекты обвинительного заключения, выданного специальным прокурором Джеком Смитом, нужно отклонить. Личное участие Трампа в заседании не потребуется.

Экс-лидера страны обвинили в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. Республиканец не признал вину и уличил ФБР в замалчивании скандала вокруг содержимого ноутбука Хантера Байдена — сына его соперника Джо Байдена. Ходатайства о прекращении дела дважды отклоняли.