Расследование убийства школьницы в Южной Корее привело к скандалу вокруг полиции

Одно из самых резонансных преступлений в Южной Корее превратилось в проверку полицейской системы. Скандал разгорелся из-за погрешностей в расследовании убийства 17-летней девушки в городе Кванджу. Подробности сообщила «Российская газета» .

Убийство произошло в начале мая. Под подозрением оказался 23-летний Чан Юнги. Следствие установило, что он похитил и убил школьницу по сексуальным мотивам.

Скандал разразился, когда стало известно, что отец подозреваемого — действующий сотрудник полиции — оказывал влияние на следствие и скрывал улики. У прокуратуры возникли вопросы к ведению дела полицией — ряд вещественных доказательств исчез, некоторые улики не регистрировались.

Следствие заподозрило полицию в раскрытии конфиденциальной информации отцу подозреваемого. Также следствие установило, что один из полицейских созванивался с отцом Чан Юнги.

Дело об убийстве школьницы вышло за рамки обычного уголовного процесса и превратилось в «проверку доверия к правоохранительной системе страны».