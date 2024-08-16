Расследование против комика Комиссаренко начали в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии открыл заочное производство против известного комика Вячеслава Комиссаренко. Он проходит по обвинению в оскорблении президента республики и клевете в его адрес, сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование против юмориста начал Центральный районный отдел Следственного комитета Минска.

Комиссаренко обвинили по нескольким статьям. Ему вменили публичное оскорбление президента Белоруссии, клевету в отношении президента в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, объединенную с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды.

Комиссаренко может грозить в стране до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится за пределами Белоруссии.

Два года назад белорусские СМИ также сообщали, что против Комиссаренко завели уголовное дело.