Американские ученые в рамках проекта «Артишок» проводили наркогипнотическую интеграцию людей, подозреваемых в шпионаже. Цифровой архив национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона рассекретил документы о проекте MKUltra по созданию средств управления сознанием, сообщил сайт IFLScience .

В декабре 2024 года архив опубликовал более 1200 документов об экспериментах ЦРУ по поведенческому контролю и контролю над сознанием, которые проводились с 1953 по 1970-е годы. Один из рассекреченных меморандумов посвящен результатам проекта «Артишок» в 1952 году, предшествовавшего MKUltra.

Исследователи применили метод наркогипнотической интеграции во время допроса перевербованных «русских агентов», то есть подвергли подопытных наркотическому гипнозу для того, чтобы вызвать у них амнезию. Перед допросом им давали быстродействующий седативный барбитурат вместе с мощным стимулятором метамфетамина.

О проекте MKUltra стало известно в 1975 году после разоблачения злоупотреблений в ЦРУ. Журналисты узнали о незаконных экспериментах на людях, в том числе с использованием ЛСД.

Ранее американские журналисты опровергли официальную версию убийства президента Джона Кеннеди. Свидетели указали на другое направление стрельбы.