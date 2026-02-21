Читатели японского издания Yahoo News Japan высмеяли непоследовательные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении диалога с Россией.

Пользователи отметили, что у Украины нет шансов на победу, и это стало уже очевидно всем. Также японцы отметили, что США готовы выйти из состава НАТО, альянс фактически распался.

«Европа боится российского ядерного оружия. Распад ЕС неизбежен. Нет иного выбора, кроме как оставить киевский режим его судьбе», — написал один из комментаторов.

«Что Франция, что Германия — те еще еврофлюгеры! Сменилось правительство, прошли годы, сменилось и отношение к России», — заявил второй, он также напомнил, что «демократическая» Европа развязала две мировые войны.

Суетливость Европы никого не удивила, японцы считают, что европейцы устали поддерживать Украину, беженцы заполонили их страны. Антироссийские санкции ударили по ЕС бумерангом, цены значительно выросли.

«Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах», — высказался читатель.

«Вполне понимаю нетерпение Макрона. Поле боя находится прямо рядом с Европой. Поэтому возобновление диалога имеет смысл. Однако захочет ли Россия пойти на уступки — это уже другой вопрос», — подчеркнул читатель.