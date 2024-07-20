Раскрыты неизвестные детали покушения на Гитлера

Бывший посол нацистской Германии в СССР Вернер фон Шуленбург принимал активное участие в подготовке заговора по покушению на лидера страны Адольфа Гитлера. Об этом со ссылкой на впервые рассекреченные документы ФСБ сообщило РИА «Новости» .

В предоставленных агентству материалах привели показания других заговорщиков, среди которых — бывший сотрудник внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрер СС Роман Гамота. До прихода Гитлера к власти он служил в политической разведке Главного управления имперской безопасности страны, а также работал резидентом в Иране.

Офицер рассказал, что впервые познакомился с фон Шуленбургом в декабре 1943 года, когда он возглавил отделение Ирана в МИД Германии. Участники тесно общались, и дипломат решил посвятить нового знакомого в детали заговора.

«Шуленбург однажды, в январе 1944 года, в разговоре со мной заявил, что, пока еще не поздно, необходимо спасти Германию и это возможно лишь путем отстранения Гитлера», — говорится в воспоминаниях Гамоты.

В состав участников антигитлеровского заговора входили высокопоставленные офицеры вермахта. Свои действия они назвали «Операцией Валькирия». Гитлера планировали ликвидировать 20 июля 1944 года в расположенной в Восточной Пруссии ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово»). Для этого заговорщики заложили бомбу в зале заседаний. Но диктатор отделался только ранениями.

После провала заговора участников казнили, а их родных репрессировали. Шуленбурга повесили в тюрьме Плетцензее, где сейчас расположен мемориальный комплекс жертвам германского нацизма.

В конце апреля прошлого года ФСБ рассекретила показания личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше, который рассказал о последних днях диктатора перед самоубийством. По словам офицера, диктатор вел себя как параноик и постоянно находился в состоянии страха и паники из-за возможности попасть в плен к советским войскам.