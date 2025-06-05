Раскрыто кодовое название плана королевской семьи на случай смерти Кейт Миддлтон

Наследный принц Уильям лично выбрал название плана похорон принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на случай ее смерти от рака. Об этом в своей книге рассказал журналист и обозреватель королевской семьи Бертран Декерс, сообщило французское издание Le Figaro .

В своей книге «Кейт– День, когда…» он рассказал, что королевская семья уже подготовила протокол на случай смерти Миддлтон. Эта информация держится Букингемским дворцом в тайне. Книга Декерса будет опубликована 11 июня.

По словам журналиста, принц Уильям назвал план «Операция Редингский мост» и это стало «почти признанием в любви».

«Рединг — это название города в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года», — написал он.

Декерс также отметил символику инициалов О.Р.Б. По его словам, сокращение кодового наименования плана совпадает с названием державы короля, представляющей собой шар с крестом, который используется во время коронации.

Кейт Миддлтон в этом году исполнилось 43 года. В середине января она рассказала о ремиссии от рака, писал RT.