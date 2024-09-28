Раскрыта личность директора кипрского офшора Зеленских
Директором офшора Зеленских на Кипре стала сестра главы СП Украины
Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила сестру главы Счетной палаты страны Светлану Пищанскую директором своего офшора Aldorante Limited на Кипре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Компания Aldorante Limited ранее числилась за обоими супругами, однако сейчас ей владеет только Елена Зеленская.
Новым директором офшора стала родственница Ольги Пищанской, которая в январе 2024 года заняла пост главы Счетной палаты Украины. Украинский депутат Ирина Геращенко отметила, что назначение является «кумовством», поскольку Пищанская широко известна как соседка и подруга Зеленского.
Ранее бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский начал массово скупать яхты и заграничную недвижимость. По его мнению, это свидетельствует о намерении политика бежать из страны.