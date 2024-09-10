Раскрыт смысл суетливых движений Дурова на прогулке в Париже

Психолог Блэкмун заявила о неуверенности в походке гулявшего по Парижу Дурова

Вышедший из-под стражи под залог, но находящийся под запретом покидать территорию Франции основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров воспользовался возможностью прогуляться по улицам Парижа. Случайно снятое видео с предпринимателем быстро разлетелось по Сети, но многих смутили ломаные движения владельца популярного мессенджера. Скрытые сигналы тела Дурова для Life.ru прочитала психолог и эзотерик Аделина Блэкмун.

Собеседница журналистов отметила, что предприниматель чрезвычайно напряжен и демонстрирует неуверенность в безопасности того места, где он оказался.

«То, что он идет озираясь и натыкаясь на столбики ограждения, может говорить о том, что не так часто ему приходится передвигаться в толпе обычных людей, без охраны или без другого прикрытия», — пояснила Блэкмун.

Психолог подчеркнула, что суетливость предпринимателя свидетельствует о его желании взять ситуацию под свой контроль и не горит желанием встретиться с журналистами или папарацци.

«При этом Дуров, как всегда, одет во все черное и выглядит максимально узнаваемо», — отметила специалист.

Собеседница добавила, что на идущую рядом девушку Дуров не обратил никакого внимания, рассматривая ее в качестве простой сопровождающей и полностью отдавшись мучившим его вопросам.

По данным издания Politico власти Франции для предъявления обвинения создателю и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову об оказании криптографических услуг, которые сохраняют конфиденциальность пользователя впервые применили закон 2004 года.

Он обязывает компании предоставлять государственному агентству по кибербезопасности технические характеристики используемых инструментов, а также исходный код программных обеспечениях. До дела Дурова к технологическим платформам этот закон не применяли.