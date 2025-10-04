Раскрылся заказчик «цветной революции» в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Евросоюза в причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в Тбилиси. Как именно дипломат дестабилизировал ситуацию, политик не объяснил, слова Кобахидзе привел телеканал Rustavi .

Премьер заявил, что некоторые западные политики открыто поддержали попытку свержения конституционного строя. По его словам, речь идет и о представителе Евросоюза. Его имени Кобахидзе не назвал. Какую страну ЕС представлял этот человек, также не уточнялось.

«На этом фоне тот же посол Евросоюза в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси», — добавил премьер Грузии.

Оппозиционеров, которые вышли на улицы Тбилиси 4 октября, уже генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал представителями «агентской сети, которая управляется извне». Откуда управляют агентами, политик не рассказал.

По мнению Каладзе, демонстранты хотели добиться государственного переворота. Политик пообещал строго наказать всех виновных.

Вечером 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, начались масштабные протесты в Тбилиси. Оппозиционеры прорвались к президентскому дворцу. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.