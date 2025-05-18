Раскрылись шокирующие детали убийства 23-летней модели в прямом эфире

В Мексике во время прямой трансляции на TikTok злоумышленники застрелили 23-летнюю блогера Валерию Маркес. Позднее телеканал CBS News сообщил, что женщина опасалась заказного убийства.

По словам следствия, за несколько минут до выстрелов девушка почувствовала тревогу. В эфире она призналась, что боится, что ее могут «забрать» или даже убить.

Чуть позже в салон красоты, где она находилась, вошел мужчина с игрушкой и пакетом кофе. Он заявил, что принес подарок, спросил имя у девушки и сразу же выстрелил ей в лицо.

Эти кадры попали в сеть, девушка вела онлайн-стрим. Прокуратура отметила, что и накануне визита убийц в салон приходил мужчина в маске. По мнению властей, это может указывать на то, что преступники были наемниками и не знали Валерию лично.

Мексиканские власти не исключают связь этого убийства с еще одной расправой, произошедшей в тот же день — бывшего депутата застрелили в торговом центре в том же районе. Оба нападения совершены мужчинами на мотоциклах, что характерно для заказных убийств в регионе.

В начале года в Швеции застрелили иракца, который ранее сжигал Коран. Мужчина в тот момент также вел прямой стрим.