Радиоактивные отходы обнаружили на западе Польши

В городе Седлеце на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«В общей сложности <…> около 50 радиоактивных источников», — заявили журналисты.
На место прибыли несколько десятков спасателей. Туда выехали специализированные группы химической аварийно-спасательной и экологической службы. Эксперты изучат изъятые образцы.
Отходы хранились в частном жилом доме и гараже, рассказал представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш. Жителей близлежащих домов эвакуировать не планируют.