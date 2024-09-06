Радиоактивные отходы обнаружили на западе Польши

RMF FM: в Седлеце на западе Польши нашли радиоактивные отходы

В городе Седлеце на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

«В общей сложности <…> около 50 радиоактивных источников», — заявили журналисты.

На место прибыли несколько десятков спасателей. Туда выехали специализированные группы химической аварийно-спасательной и экологической службы. Эксперты изучат изъятые образцы.

Отходы хранились в частном жилом доме и гараже, рассказал представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш. Жителей близлежащих домов эвакуировать не планируют.

В британском городе Сискейле ранее пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. Животные буквально «какают плутонием», сообщила газета Daily Mail.