Работу разрушенной телевышки частично восстановили в Харькове | 360°

Мир 24 апреля 2024, 21:38 Работу разрушенной телевышки частично восстановили в Харькове Синегубов: телеканалы снова начали вещать в Харькове после разрушения вышки РИА «Новости»

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Работу поврежденной после удара ВС России телевышки в Харькове частично восстановили. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Он отчитался о восстановительных работах на телебашне в Харькове после атаки 22 апреля. По словам Синегубова, сигнал телевещания в городе и ближайших населенных пунктах возобновили.

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«Будем продолжать работу, чтобы восстановить ее на 100%», — отметил глава.

Телевышка рухнула днем 22 апреля после атаки.На уничтоженной опоре в Харькове стояло координационное устройство ПВО Вооруженных сил Украины.

После атаки постройка надломилась, а оторвавшаяся часть обрушилась. В результате в Харькове и близлежащих населенных пунктах пропал сигнал цифрового вещания, писал сайт kp.ru.