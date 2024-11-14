Работу парламента Новой Зеландии приостановили из-за ритуального танца

Из-за ритуального танца Хак», который исполнили депутаты движения «Те Пати Маори» («Партия маори»), первое чтение спорного законопроекта о «принципах договора» в новой Зеландии прервали, а правительство временно приостановило работу. Об этом сообщила газета New Zealand Herald .

Парламент должен был проголосовать за проект закона о «принципах договора». В нем содержались спорные для коренного народа вопросы о статусе маори. Хака депутатов «Те Пати Маори» прервала первое чтение.

«Это также привело к тому, что спикер палаты представителей Джерри Браунли назвал депутата „Те Пати Маори“ Хану-Равити Майпи-Кларк зачинщиком беспорядка», — отметили в материале.

Спустя время парламент отстранил депутата Майпи-Кларк за срыв первого чтения законопроекта, который потом все же приняли.