Работавший в церкви бухгалтер украл и потратил 1,5 млн долларов

Католическая церковь Святого Льва Великого в американском штате Нью-Джерси обвинила бухгалтера в краже 1,5 миллиона долларов. Об это сообщил телеканал CNA .

Приход уволил сотрудника, как только обнаружил финансовые нарушения.

Выяснилось, что мужчина, проработавший у них больше 10 лет, перенаправлял средства и использовал автоматические платежи для покрытия личных расходов.

На них он оплатил свадьбу дочери, ипотеку, ремонт дома, купил дорогие сигары и другие вещи.

Администрация церкви потребовала вернуть украденные деньги и арестовать жилье обвиняемого в Атлантик-Хайлендс.

Также известно, что с бывшего бухгалтера хотят взыскать всю полученную за время работы зарплату.

