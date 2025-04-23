Рабочая партия Курдистана собралась самораспуститься

Запрещенная и признанная террористической в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) может до конца апреля объявить о самороспуске.Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Президент Турции Эрдоган был проинформирован о том, что РПК к концу апреля примет решение о прекращении вооруженного противостояния и самороспуске», — уточнили в материале.

Несколько дней назад представитель правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик рассказал о том, что в текущем месяце можно рассчитывать на значительные изменения в области урегулирования многолетней курдской проблемы.

В начале апреля в другом турецком проправительственном издании — Türkiye — появилась информация о том, лидер РПК Абдулла Оджалан призвал фракцию к роспуску и разоружению. Решение сложить оружие в партии собираются принять во время конгресса в Ираке. Следить за этим процессом намерены Турция и Сирия.