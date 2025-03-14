Путин заявил о готовности договора о партнерстве России и Венесуэлы

Текст будущего договора России и Венесуэлы о стратегическом партнерстве и сотрудничестве согласован и готов к подписанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

О готовности документа объявил российский президент Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро 14 марта.

Путин отметил, что документ создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей государств на долгосрочную перспективу.

«Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время», — обратился президент России к Мадуро.

Также Путин пригласил главу Венесуэлы на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.

«Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции», — подчеркнул президент.

Ранее Мадуро рассказал о захвате украинских наемников в Венесуэле. По его словам, боевики приехали, чтобы принести в страну насилие.