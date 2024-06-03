Путин в телеграмме Шейнбаум выразил надежду на развитие диалога России и Мексики

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум Пардо с победой на выборах в Мексике. Телеграмму лидеру латиноамериканской страны опубликовала пресс-служба Кремля .

В своем обращении Путин подчеркнул, что искренне поздравляет Шейнбаум Пардо с победой на президентских выборах.

Отдельно он отметил, что Мексика традиционно была и остается дружественным партнером России в латиноамериканском регионе.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества», — добавил глава государства.

Помимо этого, Путин пожелал политику успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее также поздравил Шейнбаум в соцсети X. Он назвал ее победу днем славы, временем гордости и преобразований.