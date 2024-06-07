Путин указал на восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской

В объемах торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины появился заметный восстановительный рост. Об этом на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком заявил российский лидер Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».
«Конечно, на этом поприще развития экономики общие объемы торгово-экономической деятельности у нас пока являются скромными, но в 2024 году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем заметный восстановительный рост», — заявил Путин.
Встреч лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.