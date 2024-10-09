Путин разрешил ВТБ сделки с акциями банка у недружественных иностранцев

Президент РФ Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем осуществлять сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, операций, влекущих за собой косвенно установление, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения акциями указанного акционерного общества», — отмечается в распоряжении.

Ранее банк JP Morgan Chase обратился с иском против ВТБ в федеральный суд Германии. Регулятор потребовал от российской финансовой организации не предпринимать попыток взыскания 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.

Весной дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе убрали из санкционного списка США. Речь идет о VTB Bank Europe, он находится во Франкфурте-на-Майне в Германии.