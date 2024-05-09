Путин рассказал об увеличении объема закупок из Узбекистана | 360°

Мир 09 мая 2024, 06:33 Путин рассказал об увеличении объема закупок из Узбекистана Путин: РФ из года в год наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана РИА «Новости»

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Из года в год Россия наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана, такая тенденция продолжится. Об этом на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым заявил российский лидер Владимир Путин.

«Из года в год мы увеличиваем объемы закупок. Будем это развивать, у нас так и так уже за последние пару лет выросли объемы, никогда раньше такого уровня не было», — отметил он.

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Мирзиеев ответил, что в Узбекистана есть все возможности насытить российский рынок продуктами сельского хозяйства. Он вспомнил случай, когда глава Татарстана Рустам Минниханов удивлялся свежим продуктам во время рабочей поездки в республику.

«Лук свежий, чеснок, урюк, капусту. Он был вообще шокирован, когда приезжал. Спрашивал: „Почему мы закупаемся за границей?“. Здесь экологически чистое и дешевое. Самое главное — нормальная цена», — добавил президент Узбекистана.

Ранее Россия и Узбекистан подписали соглашение в сфере противодействия криминальным вызовам.