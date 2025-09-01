Путин проведет 1 сентября переговоры с президентами Ирана и Непала

Президент Владимир Путин встретится в понедельник с иранским и непальским коллегами Масудом Пезешкианом и Рам Чандра Пауделом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин проводить переговоры 1 сентября с представителями других стран.

«Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у российского лидера сегодня очень рабочий настрой.

Ранее он рассказал, что глава государства отправится в Пекин на автомобиле.

Президент поедет в столицу Китая после завершения рабочей программы в Тянцзине, сообщил RT. Песков объяснил, что добраться до Пекина можно на самолете и на поезде, но Путин в качестве средства передвижения выбрал автомобиль.