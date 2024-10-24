Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер

В настоящее время ситуация в мировой экономике меняется естественным образом, однако этому процессу необходимо придать цивилизованный характер. Об этом на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил президент России Владимир Путин.

«В мировой экономике ситуация естественным образом меняется. Хочу подчеркнуть это — естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать цивилизованный характер этим неизбежным трансформациям и изменениям. Мы в рамках БРИКС этим и занимаемся в рабочем режиме», — сказал он.

Саммит БРИКС в столице Татарстана проходит с 22 по 24 октября. Аутрич-практика — это взаимодействие между членами БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона сообщества.

Ранее Путин на саммите БРИКС назвал давно назревшим вопрос реформирования институтов развития ООН.