Путин пристыдил инвестора из Германии за вопрос на английском языке

Путин напомнил говорящему на английском бизнесмену из ФРГ про роль суверенитета

Бизнесмен из Германии обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом на английском языке. В ответ глава государства напомнил ему о суверенитете и перешел на немецкий. Диалог произошел на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Вот вы представляете ФРГ. Говорите по-немецки! Что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — сказал Путин.

После этого предприниматель взял микрофон и заговорил уже на своем родном языке. По словам президента, бизнесмена заранее предупредили об отсутствии переводчика с немецкого.

В ходе дискуссии о суверенитете Путин вспомнил, как был на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Ганновере, где использовали английский язык. Глава государства назвал этот момент стыдным, подчеркнув, что уровень суверенитета «должен быть внутри».

В ходе форума Путин также вспомнил историю о рыбаке из времени своей работы в Германии, описывая ситуацию, которая сложилась в бизнес-среде.