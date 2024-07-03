Путин предложил увеличить квоту на обучение студентов из Монголии

Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии. На это указал президент Владимир Путин на встрече с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в рамках саммита ШОС в Астане, сообщило РИА «Новости» .

«Хочу отметить, что квота монгольских студентов на обучение в России является одной из самых больших, это 620 человек. Мы готовы дальше над этим работать, увеличивать ее», — сказал Путин.

Он отметил, что отношения двух стран складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы.

Саммит ШОС пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Путин прилетел в Астану ночью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал повестку первого дня саммита напряженной.

В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что Монголия должна стать следующим претендентом на членство в ШОС.