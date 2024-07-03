Путин предложил президенту Монголии обсудить сотрудничество в энергетике

Владимир Путин во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на саммите ШОС в Астане предложил обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики между странами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — сказал российский лидер.

Саммит пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Путин прилетел в Астану ночью. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал повестку первого дня саммита напряженной.

В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что Монголия должна стать следующим претендентом на членство в ШОС.